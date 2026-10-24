Arrancó desde el estado Sucre el plan nacional del Cacao

El plan nacional del Cacao arrancó desde el estado Sucre con la premisa de elevar el promedio nacional de producción de cacao de 250 kilogramos a más de 1.000 – 1.200 kilos por hectárea en un lapso de dos a tres años; así lo informó el ministro para las Comunas, Ángel Prado.

Durante el lanzamiento de este plan estratégico que tuvo lugar en el poblado de Arismendi, en el estado Sucre, el titular de la cartera ministerial de Comunas destacó que el programa agrupa a unas 120 comunas cacaoteras de 11 estados de Venezuela.

Prado aseguró que la iniciativa busca aumentar la producción de este importante rubro en el país mediante la asistencia técnica, la atención directa a los sembradíos y el fortalecimiento del modelo agrario comunal.

120 comunas de 11 estados del país integran el plan nacional del cacao. Foto Gobernación de Sucre

«Tomamos este estado como sede y aquí esta el plan que nos permitirá seguir potenciando la producción y seguir fortaleciendo la economía comunal en el país», dijo el ministro.

Asimismo, hizo énfasis a los logros obtenidos a nivel nacional con el plan agroalimentario comunal, resaltando la cosecha de 70 millones de kilos de maíz entre Guárico y Monagas, 19 millones de kilos de arroz en Calabozo, así como la producción masiva de caraotas y frijoles para la sustitución de importaciones.

En este contexto, la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, anunció que en articulación con las alcaldías de la entidad, se puso a disposición la transferencia de una fábrica procesadora a las comunas para servir de centro de acopio, fermentación y transformación a propósito de ir consolidando a Sucre como el epicentro nacional del cacao.

«El estado Sucre se complace y se anima al ver que ustedes están dando también la mano amiga a esta tierra de Antonio José de Sucre y de tomar en cuenta está tierra para instalar desde aquí el plan nacional del cacao», manifestó Carrillo.