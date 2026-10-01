Arreaza realizó un balance de la ley contra el odio

El diputado y miembro de la comisión de diálogo, Jorge Arreaza, hizo un balance de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia donde reconoció excesos, pero indicó que también defendió familias contra la violencia.

“Efectivamente la ley tuvo una aplicación errática en muchos casos. Hubo abusos en muchos cuerpos de seguridad. Es inconcebible que te revisen el celular y que digan este mensaje es un mensaje de odio porque esa es tú propiedad”, enfatizó en una entrevista radial.

Refirió que esta norma también evitó actos de violencia. “Vayamos a los barrios de Venezuela, cuántas familias no nos han dicho a nosotros: no deroguen a esa ley porque gracias a esa ley mi hijo está aquí todavía, porque venían a lincharlo”.

Destacó que es necesario dialogar con todos los sectores involucrados sobre la reforma de esta norma legal. “Qué tenemos qué hacer: primero revisar el articulado (…) hay que escuchar a los periodistas, hay que escuchar a los militares, hay que escuchar a las víctimas, hay que escuchar a los que metieron preso por un mensaje, hay que escuchar a las madres que se protegieron y protegieron a su familia gracias a la aplicación de la Ley”, señaló.