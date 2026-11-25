La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (Uneti) y el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) evalúan establecer una alianza estratégica interinstitucional orientada a impulsar la automatización y digitalización de los procesos del sector postal venezolano.

Esta iniciativa, reseñada en redes sociales, contempla el intercambio de conocimientos, la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones que contribuyan a modernizar los servicios postales y fortalecer la transformación digital del país.

A través de esta articulación, ambas instituciones buscan generar oportunidades de cooperación y aprovechar el conocimiento tecnológico para promover procesos más eficientes e innovadores en el ámbito postal.

Con este acercamiento, la Uneti e Ipostel reafirman la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para impulsar el desarrollo tecnológico nacional y avanzar hacia un país más conectado y digital.