Asamblea autorizó la designación Foto archivo: Asamblea Nacional.
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Asamblea aprueba designación de embajadora en Filipinas

La abogada Capaya Rodríguez representará a la nación en el país asiático

Aura Torrealba
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La Asamblea Nacional aprobó durante la sesión ordinaria de este jueves, la designación de la abogada Capaya Rodríguez González, como embajadora en la República de Filipinas.

La presentación del informe estuvo a cargo de la diputada Lila Brazón quien destacó que «Venezuela y Filipinas mantienen relaciones históricas desde el año 1968, hace ya 58 años, las cuales son de carácter cordial, amistoso, especialmente en el ámbito multilateral, con un histórico de cooperación, de diálogos e intercambios comerciales».

Dijo que Capaya Rodríguez es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela y «con una destacada trayectoria en el servicio exterior y en la administración pública, ha desempeñado diversos cargos, entre los cuales se destacan viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, además de representaciones diplomáticas anteriores. Actualmente, venía ejerciendo funciones como embajadora ante la República de la India» agregó.

Enfatizó que en la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, están seguros de que «su experiencia diplomática, capacidad de negociación y compromiso patrio garantizarán una gestión digna y eficiente para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones» .

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