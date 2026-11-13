Asciende a 8 personas muertas y 17 heridas por derrumbe de edificio en Nueva York

Al menos ocho personas fallecieron y otras 19 resultaron heridas, entre ellas siete menores de edad, tras el colapso de un edificio de tres plantas en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Los equipos de emergencia mantienen activas las labores de búsqueda entre los escombros con la esperanza de rescatar a posibles sobrevivientes, confirmó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

«Los trabajadores de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe del edificio de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado», publicó Mamdani en su cuenta de la red social X. El mandatario local expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, exhortó a los ciudadanos a mantenerse alejados del área del siniestro y ratificó que los operativos de salvamento continúan sin pausa.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) de este miércoles, cuando la estructura se desplomó con varios residentes en su interior y cayó sobre una edificación contigua en construcción, dejando atrapadas a diversas personas que laboraban o se encontraban en el sitio. Tras el avance de las primeras asistencias médicas, las autoridades municipales actualizaron la cifra de lesionados de 17 a 19.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, advirtió en rueda de prensa que las maniobras de extracción tomarán tiempo debido a la complejidad de los restos estructurales. «No sabemos cuántas personas siguen en la zona del derrumbe, y esta será una operación prolongada», señaló la funcionaria, quien precisó que más de 250 efectivos de emergencia y una unidad canina especializada trabajan en el perímetro.

Se prevé que el alcalde Mamdani ofrezca una nueva comparecencia pública en las próximas horas para actualizar el balance de víctimas y los avances del rescate. Esta tragedia golpea a Brooklyn apenas días después de otro grave suceso registrado el pasado jueves en el barrio de Sunset Park, donde un incendio en una vivienda de tres pisos provocó la muerte de seis personas y dejó nueve heridos.