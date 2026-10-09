Asesoran a adultos mayores maltratados

Víctor Villegas, uno de los jueces de paz que ofrece sus servicios en la parroquia Leoncio Martínez, en el municipio Sucre del estado Miranda, pide a las familias y comunidades reforzar el respeto y cuidados de los adultos mayores en el sector y en toda Venezuela.

“Se realiza esta solicitud, motivado al aumento de casos que se atienden sobre las denuncias de maltratos a los adultos mayores, a quienes les recuerdo que nuestro módulo de atención se ubica en parque Leoncio Martínez, en la primera transversal con cuarta avenida, en la urbanización Montecristo, diagonal al Centro Juvenil Don Bosco, en donde les ofrecemos asesorías y atendemos sus denuncias”, señaló Villegas.

Igualmente, informó que los casos de inquilinatos son los más comunes que atienden y que a través de la conciliación se buscan resolver estos problemas.