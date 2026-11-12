Ataque con drones deja cuatro militares muertos y tres heridos en frontera colombo-venezolana

Un ataque coordinado con aeronaves no tripuladas y francotiradores cobró la vida de al menos cuatro integrantes del Ejército de Colombia este jueves. El atentado también dejó a otros tres uniformados heridos en el municipio de Tibú, una zona estratégica ubicada en el departamento de Norte de Santander, en el noreste del país y sobre la línea fronteriza con Venezuela.

Fuentes militares confirmaron a la agencia EFE el saldo preliminar de víctimas mortales y lesionados tras la ofensiva perpetrada por grupos armados ilegales que operan en la región. Los equipos de socorro y las unidades de apoyo militar acudieron al sector para evacuar a los heridos hacia centros asistenciales cercanos y asegurar el perímetro de combate.

La magnitud de la agresión evidencia una escalada en las tácticas bélicas empleadas contra la fuerza pública en este corredor fronterizo.

Las autoridades castrenses activaron de inmediato los protocolos de inteligencia y rastreo aéreo para identificar a los responsables materiales e intelectuales de esta incursión armada.

Dinámica del ataque en el sector Barco La Silla

La emboscada ocurrió mientras las tropas adscritas al Batallón de Operaciones Terrestres N°10 cumplían labores de patrullaje y control territorial en el pueblo Barco La Silla, zona rural de Tibú. En medio del despliegue operacional, los insurgentes sorprendieron a los militares mediante el lanzamiento simultáneo de veinte artefactos explosivos desde drones adaptados para fines bélicos.

Tras las detonaciones iniciales que desestabilizaron la posición de la unidad terrestre, francotiradores apostados en puntos elevados abrieron fuego directo contra los soldados. Esta combinación de tecnología aérea no tripulada y disparos de precisión dificultó la reacción inmediata de los uniformados en el terreno.

El uso recurrente de drones cargados con explosivos transforma el panorama de seguridad en el Catatumbo, subregión a la que pertenece Tibú. Las fuerzas armadas enfrentan ahora el desafío técnico de neutralizar amenazas aéreas de bajo costo que operan con alta efectividad en zonas selváticas y de difícil acceso.

Identidad de las víctimas y contexto de seguridad en la zona

Portavoces oficiales detallaron que entre los cuatro fallecidos figuran dos soldados profesionales y un cabo segundo, mientras las autoridades completan el proceso de verificación de identidad del cuarto militar muerto. Los nombres de los uniformados permanecen bajo reserva institucional hasta que el Ejército notifique formalmente a sus familiares.

Los tres militares heridos reciben atención médica especializada bajo pronóstico reservado, tras lograr salir de la zona de hostigamiento mediante operaciones de extracción helicoportada.

El alto mando militar expresó su solidaridad con las familias de los caídos y reiteró la continuidad de las operaciones ofensivas en el área. El municipio de Tibú constituye uno de los enclaves más complejos en materia de orden público en Colombia debido a la convergencia de economías ilícitas y rutas del narcotráfico hacia Venezuela.

En este territorio disputan el control diversas estructuras armadas, entre ellas disidencias de las antiguas FARC y guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).