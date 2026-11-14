Atienden fallas estructurales en el edificio Las Cumbres

La Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras inició labores de atención técnica en el edificio Las Cumbres, en Los Chaguaramos en Caracas, luego de que los habitantes denunciaran presuntas irregularidades en un apuntalamiento previo ejecutado por una empresa privada.

El ingeniero encargado de la obra, Ronald Torres, explicó que la estructura presenta una falla por corte y torsión en las vigas. Según el especialista, esta condición generó una viga corta entre la losa y la columna que compromete la estabilidad del inmueble.

Durante el abordaje institucional, los residentes expusieron los antecedentes del caso ante las autoridades. Asimismo, los afectados expresaron su agradecimiento al personal profesional, técnico y obrero desplegado en el sitio para solventar la situación.

Este sábado un equipo de 86 trabajadores identificados, pertenecientes al Plan Venezuela Renace, mantiene un despliegue operativo en el Centro Residencial Pórtico del Ávila, ubicado en la parroquia San Bernardino. Hasta la fecha, las obras de rehabilitación integral alcanzan un 34 % de avance en esta estructura, la cual sufrió daños tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Con estas acciones, las autoridades y los equipos de obra buscan consolidar la recuperación de los espacios residenciales.