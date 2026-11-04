Atrapan a tres vinculados a dos atroces homicidios

Funcionarios del Cicpc detuvieron a tres personas presuntamente implicadas en la perpetración de dos homicidios. Uno de esos asesinatos fue cometido contra José Simón Paredes Jiménez (53), cuyo cadáver localizaron en estado de descomposición en una zona boscosa del sector Pozo de la Culebra, población de Santa Rosalía, municipio General Manuel Cedeño (Caicara del Orinoco), estado Bolívar.

Las investigaciones del Cicpc determinaron la corresponsabilidad de un menor apodado El Hamalio. El hecho se generó luego que la víctima intentara obligar al menor a comerciar drogas, situación ante la cual el joven se negó y accionó un arma de fuego en su contra, para luego huir del lugar, dice el relato policial. Tras la detención del menor, se ubicó el arma de fuego usada.

Y en San Felipe (Yaracuy), agentes del Cicpc detuvieron a Juliandry Alberto Acosta Ontivero (21) y Orestes Manuel Navas Díaz (23) por su presunta vinculación con el homicidio de Jimmy Jesús Parra Zavala (47), hecho ocurrido el pasado domingo 18 de mayo de 2026 en el sector Menca de Leoni, parroquia Albarico, de la capital yaracuyana.

La víctima fue citada con astucia hasta el sitio del suceso, donde fue emboscada por los victimarios. Los antisociales utilizaron la fuerza física y herramientas agrícolas e implementos de cocina, específicamente una pala, una escardilla y un cuchillo, para causarle la muerte de manera inmediata.

Durante el procedimiento se colectaron evidencias de interés criminalístico, como las prendas de vestir manchadas de sangre de los homicidas.