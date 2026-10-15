Autoridades de Panamá agradecen a Venezuela por la asistencia técnica tras el reciente sismo

Autoridades del Gobierno de la República de Panamá manifestaron su sincero agradecimiento a la República Bolivariana de Venezuela tras la llegada de una delegación de ingenieros y arquitectos venezolanos, quienes brindarán asistencia técnica especializada en la evaluación y recuperación de la infraestructura afectada por el terremoto ocurrido en días pasados.

El apoyo solidario, respaldado por la presidenta Delcy Rodríguez, fue recibido con altos honores por el gabinete panameño, destacando la pronta respuesta e idoneidad técnica del equipo enviado para atender las afectaciones estructurales en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Al respecto, José Ramón Icaza, Ministro para Asuntos del Canal de Panamá, destacó la disposición de ambas naciones para superar la contingencia de forma articulada. “Agradecimiento al gobierno de Venezuela por su solidaridad y colaboración con Panamá en la atención de esta emergencia. Reconocemos la disposición de ambos países para contribuir a los esfuerzos de evaluación y recuperación de las zonas afectadas”, dijo.

Por su parte, Ventura Vega Osorio, Ministro de Educación de Panamá, resaltó el impacto directo de esta ayuda en el sector educativo y en el pronto retorno de las actividades escolares: “Al pueblo venezolano: gracias por el apoyo que nos han dado con toda su experiencia recién vivida. Nos ayuda muchísimo. Nosotros como Ministerio de Educación vamos a verificar el estado de todas nuestras escuelas para que la comunidad educativa se sienta segura de regresar a sus aulas. Gracias por el apoyo al equipo de ingenieros, arquitectos y a la presidenta Delcy (Rodríguez), gracias por el apoyo».

Con esta acción de cooperación humanitaria y técnica, Venezuela y Panamá consolidan sus lazos de fraternidad regional y trabajo conjunto frente a emergencias y desastres naturales.