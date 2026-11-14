Autoridades prevén lluvias y chubascos en gran parte del país

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostican lluvias y chubascos en gran parte del país este sábado.

De acuerdo con el reporte oficial, durante las horas de la madrugada y la mañana se estiman áreas nubladas acompañadas de lluvias dispersas en Delta Amacuro, el este de Sucre, Amazonas, Apure, Barinas, Táchira, Mérida y el lago de Maracaibo.

Asimismo, en horas de la tarde y la noche prevén un incremento en el desarrollo nuboso, el cual vendrá acompañado de lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas. Estas condiciones afectarán principalmente a los estados Bolívar, Amazonas, Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, la región Centro Norte, Falcón, los Llanos Occidentales, los Andes y el estado Zulia.

En cuanto a las temperaturas, en todo el territorio nacional oscilarán entre una mínima de 6 °C en el estado Mérida y una máxima que podría alcanzar los 38 °C en el estado Guayana Esequiba; en tanto, el viento soplará del sur-sureste, con velocidades de entre 8 y 14 km/h.

Finalmente, el Inameh exhorta a la población a mantenerse informada a través de sus plataformas digitales acerca de las variaciones de las condiciones climáticas que son reportadas en tiempo real por el ente.