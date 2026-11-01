Avanza plan estratégico para optimizar el servicio de agua en el país

Con el propósito de optimizar la distribución de agua en el país, se realizó un encuentro de articulación con las Unidades Territoriales de Atención de las Aguas y la Compañía Anónima Hidrológica Venezolana (Hidroven).

El encuentro fue propicio para impulsar un diseño que permita homologar los protocolos de potabilización, mantenimiento y distribución de agua en todo el país, refiere el Ministerio de Atención a las Aguas.

Asimismo, la reunión de coordinación permitió definir estrategias con el objetivo de fortalecer la gestión del sector hídrico nacional.

Esta unión entre las estructuras territoriales permite optimizar el uso de los recursos y desplegar soluciones planificadas en atención directa al pueblo, como lo orientan las políticas en materia de servicios de la presidenta Delcy Rodríguez.