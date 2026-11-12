Avanza rehabilitación de la Escuela Naval de La Guaira

En el marco del Plan Venezuela Renace, cuadrillas de la Gran Misión Venezuela Bella avanzan en la rehabilitación de la Escuela Naval de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), ubicada en el estado La Guaira y que fue afectada por el doblete sísmico del pasado mes de junio.

A través de las redes sociales, se detalló que se realizó una inspección técnica para supervisar los avances de las labores que se ejecutan en la institución para acompañar el desarrollo de los trabajos y verificar las acciones de recuperación de sus instalaciones.

Estas iniciativas se impulsan bajo los lineamientos de la presidenta Delcy Rodríguez, como parte de los esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de la infraestructura educativa y al mejoramiento de los espacios destinados a la formación de los futuros oficiales de la Fanb