Avanza rehabilitación integral de simoncitos en Caracas

Las cuadrillas del Servicio Fondo Municipal para el Desarrollo de Caracas (Fondec) avanzan en las obras de rehabilitación integral de los Centros de Educación Inicial Nacional (Ceins) Carlos Raúl Villanueva y Alí Primera, para optimizar los espacios físicos para el desarrollo de las actividades educativas.

De acuerdo con la información difundida por la Fondec en sus redes sociales, las cuadrillas mantienen el despliegue en las infraestructura educativas de la ciudad, con el propósito de ofrecer instalaciones en mejores condiciones para el desarrollo de los procesos formativos.

En el caso del simoncito Carlos Raúl Villanueva, se llevan a cabo labores de cerramiento en mampostería en las áreas internas de la institución, así como trabajos de friso y acabado en mezclilla sobre las paredes interiores y los paramentos exteriores de la fachada principal, como parte del acondicionamiento integral de las instalaciones.

Estas intervenciones están orientadas a garantizar espacios educativos seguros, funcionales y adecuados para los niños y niñas que forman parte de la comunidad escolar.

Por su parte, el simoncito Alí Primera se ejecuta trabajos de encamisado de paredes en áreas internas y el revestimiento de pisos con cerámica.

De igual forma, se aplica friso en los bloques de ventilación para prevenir filtraciones por aguas pluviales y se realiza la nivelación con mortero en la losa de techo como fase previa al inicio de los trabajos de impermeabilización.