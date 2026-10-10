Avanzan en la cooperación internacional para la Reforma de la Justicia Penal

El fiscal general de la República, Larry Devoe, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para avanzar en la cooperación técnica de cara al desarrollo de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.

Así lo informó el titular del Ministerio Público a través de sus redes sociales.

«Sostuvimos este viernes una importante reunión en la sede principal del Ministerio Público con Luis Francisco Thais, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Venezuela y parte de su equipo».

Destacó que durante el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público, identificaron líneas de cooperación concretas para el desarrollo de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, sumando su experiencia, apoyo técnico y acompañamiento especializado a la iniciativa.

«Seguimos estrechando lazos con organismos internacionales para robustecer nuestras instituciones y construir un sistema de justicia penal cada vez más humano, justo y eficiente», refirió el Fiscal de la República.