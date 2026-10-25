Avanzan investigaciones por presuntas intoxicaciones en Trujillo

Autoridades sanitarias, policiales y el Ministerio Público mantienen un despliegue multidisciplinario en el estado Trujillo para investigar los recientes casos de presuntas intoxicaciones registrados en instituciones educativas de los municipios Andrés Bello, Boconó, Valera, Sucre y La Ceiba.

Uno de los eventos con mayor afectación ocurrió en el municipio Andrés Bello, donde 51 estudiantes fueron atendidos de emergencia en centros de salud, registrándose reportes posteriores en la parroquia Burbusay de Boconó, en el núcleo San Luis de la Universidad Politécnica Territorial Mario Briceño Iragorry de la ciudad de Valera, así como en comunidades de los municipios La Ceiba y Sucre.

El gobernador Gerardo Márquez enfatizó que las comisiones técnicas abordan la situación con máxima rigurosidad para identificar el origen de los hechos.

“Frente a los eventos de intoxicación registrados en el estado hemos activado desde el primer momento un despliegue multidisciplinario para abordar la situación con la máxima rigurosidad. No descansaremos hasta esclarecer el origen de estos hechos y dar con los responsables. La salud de nuestra gente es prioridad absoluta”, escribió el mandatario regional en su cuenta oficial @gerardomarquez4fpsuv.

Por su parte, el comandante de la Policía del estado Trujillo, Yelfry Adames, informó que en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz se abordó preventivamente a un ciudadano con relación a las investigaciones.

“Dándole continuidad a una investigación emitida por el Ministerio Público relacionada con una serie de múltiples atentados terroristas que hemos tenido en nuestras escuelas en casos de intoxicaciones, el día de hoy avistamos a un ciudadano el cual al ser verificado por el sistema procedimos a hacerle una entrevista respetando los derechos humanos, y una vez que este ciudadano se entrevistó posteriormente fue liberado de manera inmediata”, explicó.

Adames ratificó que los cuerpos de seguridad mantendrán las operaciones hasta determinar las responsabilidades de estos hechos catalogados como atentados contra la población escolar.