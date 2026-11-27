La Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV) mostró los avances en los trabajos de mantenimiento preventivo e impermeabilización en los techos de esta casa de estudios superiores, específicamente en el edificio y la plaza del Rectorado, la Biblioteca Central y en diferentes aulas.

La información la dio a conocer la instancia este viernes a través de su cuenta de Instagram.

En una nota de prensa, la comisión destacó que cuenta con el aval de las autoridades universitarias, lo que le ha permitido avanzar en las obras. Entre las intervenciones sobresale la rehabilitación del campus de Maracay, en el estado Aragua, y de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica, refiere AVN.

Tras los dos terremotos de junio pasado, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) visitaron la UCV para evaluar los daños ocasionados por estos eventos sísmicos.

La Ciudad Universitaria de Caracas fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000.