Avanzan trabajos de asfaltado y construcción en la Cota 905

Los trabajos de asfaltado y construcción en el Sector El Moscú de la Cota 905, en la parroquia El Paraíso de Caracas, avanzan con éxito.

Así lo constató el jefe de Gobierno del Distrito Capital durante una visita de inspección.

El equipo Caza hueco, adscrito al Gobierno de Caracas «ha colocado más de 900 toneladas de asfalto, sostuvimos un extraordinario encuentro con los voceros y voceras del Circuito Comunal “La Espada de Bolívar”, quienes demuestran la fuerza de la organización comunal y se preparan con entusiasmo para la fiesta electoral de la Gran Consulta Popular de este 18 de octubre», precisó en sus reded sociales el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández.

Destacó que en la jornada de trabajo integral acordamos acciones concretas para la comunidad, tales como la intervención integral de la cancha deportiva y l construcción de una nueva cancha de bolas criollas, con entrega garantizada de insumos deportivos para el sano esparcimiento de nuestra juventud.

Asimismo, acordaron la recuperación de las escaleras del sector para la seguridad de todas y todos los transeúntes.

En materia de educación, tras recibir el proyecto comunal para la U.E.D. “Mario Briceño”, se designó al Jefe del Gabinete Social, Álex Aranguren para iniciar la atención inmediata del centro educativo junto a los equipos de trabajo.

«Realizaremos el levantamiento técnico en el territorio para presentar el plan de trabajo a nuestra Presidenta Delcy Rodríguez sumando esfuerzos con el Gabinete Social para transformar este sector en una verdadera Ruta Turística que muestre la historia, la cultura y la calidez de nuestra gente», puntualizó Nahum Fernández al tiempo que destacó la permanencia de los equipos de trabajo en las calles de Caracas para seguir avanzando en recuperación de obras públicas.