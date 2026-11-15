Avión de Copa Airlines sufrió colisión en el aeropuerto de Miami

Un avión Boeing 737-800NG de la aerolínea Copa Airlines registró un incidente este sábado 14 de noviembre tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, ubicado en EEUU, cuando colisionó con una aeronave de carga durante su desplazamiento por las calles de rodaje hacia la terminal.

De acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la empresa desde Ciudad de Panamá, el vuelo CM427 había tocado tierra a las 9:00 pm y transportaba a 166 pasajeros junto a seis miembros de la tripulación, quienes desembarcaron sin mayores contratiempos y se encuentran en buen estado.

Los reportes preliminares precisan que el impacto ocurrió específicamente contra el extremo del ala izquierda del aparato comercial, motivo por el cual dos viajeros fueron atendidos en el sitio por paramédicos de la terminal aérea debido a lesiones leves, mientras que la compañía aérea confirmó su plena cooperación con las autoridades en la investigación del suceso.