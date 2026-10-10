Banco de Venezuela financia nuevos hogares a familias guaireñas afectadas por sismos mediante Crédito Social

Familias del estado La Guaira que perdieron sus viviendas principales a consecuencia de un doblete sísmico recibieron nuevos hogares gracias al Plan Venezuela Renace y a la liquidación del Crédito Social otorgado por el Banco de Venezuela (BDV), en el marco de un despliegue integral articulado por el Ejecutivo nacional.

Los beneficiarios formalizaron la suscripción del documento de compraventa en la sede principal del banco, ubicada en la avenida Universidad de Caracas, tras haber consignado los recaudos de manera digital a través del portal oficial de la institución. Estos financiamientos cuentan con subsidios de hasta el 80 %, plazos de 25 años y a tasas preferenciales destinadas a resguardar la economía familiar.

Por su parte, Lérida Reyes, una de las adjudicatarias, señaló que «la atención fue muy rápida, cargamos la información en la página y al día siguiente nos hicieron la llamada que nos cambió la vida».

En la misma línea, Mabel Vegas agradeció el respaldo y expresó que «se logró el objetivo, estoy volviendo a nacer, creí que no podría y lo logré. Los invito a que ingresen a la página del banco; es un proceso fácil, lo van a lograr como lo hemos logrado muchas familias que estamos aquí hoy».

Créditos preaprobados

Como parte de su respaldo sostenido a los sectores en condición de vulnerabilidad tras los eventos del pasado 24 de junio, la institución bancaria ha preaprobado un total de 10.384 créditos sociales para garantizar seguridad habitacional a sus clientes.

Para agilizar el proceso, los usuarios reciben una notificación push mediante la aplicación BDVApp sobre la preaprobación del financiamiento, lo que les permite avanzar en la carga digital de la documentación requerida a través de la plataforma web del banco.