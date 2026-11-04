BCV: inflación de octubre cerró en 6,2%, la cifra más baja del año

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación intermensual de 6,2% en octubre de 2026, lo que representa la cifra más baja en lo que va de año. Con este resultado, el indicador acumula tres meses consecutivos en un solo dígito, lo que confirma la tendencia hacia la estabilización de precios.

El ente emisor explicó que esta desaceleración es producto del trabajo coordinado con el Ejecutivo Nacional, sumado al avance en el restablecimiento del balance fiscal. Este proceso ha sido favorecido por la disciplina en el gasto, la normalización de los flujos de ingresos externos y el incremento en la recaudación interna.

De cara al próximo periodo, el Ejecutivo Nacional y el BCV firmaron el Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027, instrumento que ratifica el compromiso de las instituciones del Estado con la estabilidad de los precios y la recuperación sostenida de la economía venezolana.

Crecimiento económico en el tercer trimestre

Por su parte, la presidenta Delcy Rodríguez informó que el país registró un crecimiento económico de 6,6% en el tercer trimestre de 2026, posicionando a la nación al frente del desarrollo en América Latina. La declaración fue ofrecida durante un encuentro con empresarios en el contexto del congreso de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), celebrado en Caracas.

Durante la actividad, la mandataria precisó que este comportamiento estuvo impulsado por un incremento de 23% en el consumo registrado en los últimos 12 meses. «El tercer trimestre, a pesar del duplete sísmico, nuestro crecimiento es del 6,6 por ciento; eso ya está hablando del tránsito que ha tenido Venezuela este año 2026, incluso frente a situaciones muy complejas que han afectado y han impactado la economía», acotó.

Asimismo, Rodríguez se refirió al reporte del BCV sobre la variación mensual de octubre y enfatizó que el resultado de 6,2% se posiciona como el más bajo reportado en los últimos 24 meses, logro que atribuyó al esfuerzo conjunto de la población venezolana.