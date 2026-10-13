BCV participa en reuniones del FMI y el Banco Mundial

El Banco Central de Venezuela (BCV) participa en las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial, desarrolladas en Bangkok, Tailandia, del 12 al 18 de octubre de 2026. Durante el encuentro, se ratificó la bienvenida del país como miembro de la CXXI Reunión de Gobernadores y Asamblea del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), instancia que reúne a 52 organismos emisores de la región.

La agenda institucional aborda la reforma de gobernanza del FMI y la preparación ante la inteligencia artificial en el sector financiero. En esta área, los bancos centrales participantes compartieron experiencias operativas e intercambiaron estrategias sobre el uso de tecnologías emergentes en la gestión pública.

Asimismo, la representación venezolana ejerce su condición de integrante con silla en el Grupo de los 24 (G24). Esta presencia busca afianzar la cooperación técnica internacional, intercambiar criterios de política monetaria y cambiaria, y proyectar la estabilidad macroeconómica nacional.