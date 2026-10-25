BCV y CEPAL evalúan perspectivas económicas y fortalecen agenda de cooperación

El Banco Central de Venezuela (BCV) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizaron un encuentro institucional de trabajo técnico y estratégico en la sede del ente emisor, con una agenda orientada al intercambio multilateral y al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.

Asimismo, la jornada sirvió para la revisión de las variables macroeconómicas clave que impactan a la región y al país.

El encuentro inició con la exploración de oportunidades de cooperación, orientada a evaluar mecanismos de asistencia técnica, proyectos conjuntos y estrategias de fortalecimiento institucional entre ambas entidades.

Asimismo, los representantes de la CEPAL expusieron las perspectivas y proyecciones del entorno macroeconómico latinoamericano, por lo que ofrecieron una visión contextualizada sobre el comportamiento financiero de la región.

Por otra parte, los técnicos del BCV presentaron un balance detallado sobre la economía venezolana actual, haciendo énfasis en los principales indicadores, el desempeño reciente del mercado nacional y las oportunidades y desafíos que enfrenta el país.

La jornada concluyó con una revisión de las relaciones institucionales entre el BCV y la CEPAL, espacio en el cual se realizó un balance del estado de la cooperación bilateral y se trazaron las principales líneas de trabajo conjunto para el futuro.