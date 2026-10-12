BCV y la banca coordinan medidas monetarias para asegurar la estabilidad económica

Las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la banca pública y privada, así como con la Asociación Bancaria de Venezuela.

La jornada estuvo encabezada por el presidente del BCV, Luis Pérez González, y sirvió para profundizar sobre los avances de la coordinación técnica que establece acciones para promover la confianza en la moneda nacional y asegurar el óptimo funcionamiento del mercado cambiario.

También se evaluaron los trabajos de actualización de las plataformas tecnológicas del sistema bancario, con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones y servicios financieros.

Estos encuentros, de periodicidad mensual, forman parte de un programa de seguimiento orientado a evaluar el desempeño del sistema financiero y la política monetaria del país.

De esta manera, el BCV y la banca articulan esfuerzos para el monitoreo de las variables macroeconómicas, asegurando la estabilidad del sistema y el logro de los objetivos económicos del país.

El BCV ratifica su compromiso de mantener una coordinación continua con las entidades bancarias, en aras de consolidar la estabilidad económica y promover el bienestar social de toda la población.