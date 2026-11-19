El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) continúa en la séptima posición en el ranking de cartera de créditos, con una participación de mercado de 3,1%, obteniendo una cifra de 122.508,03 millones de bolívares frente a los 22.891,68 millones de octubre de 2025.

Total de activos

La institución ratifica el séptimo lugar del ranking bancario venezolano en total de activos, con una participación del 3,6% en el mercado nacional, mostrando una cifra total de 461.816,55 millones de bolívares al cierre del mes de octubre.

‎Captaciones

El Banco Digital de los Trabajadores se ha consolidado como la octava entidad financiera en captaciones, al tener una participación de mercado del 3,3%, lo que se traduce en un total de 212.484,54 millones de bolívares. Esto en comparación con los 41.805,17 millones

de bolívares obtenidos al cierre del mes de octubre del 2025.

Ingresos financieros acumulados

El BDT obtuvo un sólido octavo lugar en el ranking bancario nacional, con una participación del 2,4% que le permitió llegar a la cifra de 44.705,01 millones de bolívares.