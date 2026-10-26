Bernabé Gutiérrez pide defender la paz y la estabilidad del país

Prudencia y responsabilidad, pidió a todos los dirigentes políticos el secretario general de Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez, al tiempo que dijo que es fundamental defender la paz y la estabilidad política, sin que por ello se tenga que renunciar a las convicciones políticas.

El también diputado a la Asamblea Nacional por AD, subrayó que Venezuela en la actualidad tiene oportunidades económicas que deben aprovecharse con seriedad, sobre todo tras haberse suscrito un convenio entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, cuyos beneficios deben necesariamente enfocarse en resolver los problemas de la población.

Por ello dijo que, independientemente de la ideología que profesen, es necesario actuar «con sensatez, prudencia y responsabilidad, colocando siempre el interés nacional y el bienestar de la población por encima de cualquier diferencia política».

Gutiérrez también dijo «los venezolanos necesitan electricidad, agua potable, sueldos dignos, pensiones y jubilaciones que permitan vivir con dignidad, así como servicios de salud y educación de calidad. Esos son los problemas que debemos atender con prioridad”, expresó.

Sin embargo, advirtió que cualquier escenario de confrontación que derive en inestabilidad, incertidumbre o violencia puede afectar la confianza de los inversionistas y comprometer las posibilidades de recuperación económica que necesita el país.

Precisó que defender la paz y la estabilidad no significa renunciar a las convicciones políticas, abandonar la lucha democrática ni silenciar las críticas. Por el contrario, sostuvo que la democracia exige firmeza en los principios, respeto por las diferencias y responsabilidad en las actuaciones públicas.

“Ninguna diferencia política, por profunda que sea, debe colocarse por encima del interés nacional. Venezuela necesita menos confrontación y más soluciones; menos incertidumbre y más confianza; y más resultados que se traduzcan en bienestar para nuestro pueblo”, afirmó.

Reiteró su exhortación a todos los sectores políticos a contribuir a un clima de serenidad, entendimiento y convivencia democrática que permita avanzar hacia la recuperación económica y la reconstrucción nacional.

“La política tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente. Ese debe ser nuestro compromiso con Venezuela”, concluyó.