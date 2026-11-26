El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció su disposición de respaldar la planificación económica y la reconstrucción social en Venezuela. El organismo divulgó su postura a través de sus redes sociales oficiales tras la publicación del documento “Venezuela Renace, Programa Nacional para la Recuperación y la Prosperidad”.

La institución financiera señaló que este plan representa un avance en la transparencia y la planificación económica del país. A través de su Nota de Acción País, el Grupo BID estableció una hoja de ruta técnica para acompañar las iniciativas dirigidas a la población venezolana.

El esquema del organismo contempla dos ejes transversales centrados en la estabilidad macroeconómica y la gestión del riesgo de desastres naturales. Además, fija tres objetivos prioritarios enfocados en reactivar los motores del crecimiento, optimizar los servicios sociales para los sectores vulnerables y apoyar las labores de reconstrucción.