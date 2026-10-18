Bolipuertos fortalece conocimientos laborales en hacking ético y ciberseguridad

La Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) culminó una capacitación especializada en hacking ético y ciberseguridad, dirigida a trabajadores de la institución, en articulación con la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), para fortalecer los conocimientos del talento humano en materia de protección digital.

La formación, reseñada en sus redes sociales, estuvo dirigida al personal de la Gerencia de Protección y Seguridad Portuaria, de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación y a trabajadores técnicos de sus puestos, para reforzar la seguridad de los sistemas y contribuir a la continuidad de los servicios portuarios.

En un material audiovisual, Edwin Vargas, especialista en ciberseguridad de la Dirección de Gestión de Servicios de Telemática de Suscerte, explicó que durante el curso se abordaron herramientas para identificar posibles vulnerabilidades en equipos informáticos.

“Vamos a ver unas herramientas que utilizamos para evaluar las vulnerabilidades de una máquina”, señaló Vargas, quien indicó que cuenta con 10 años de experiencia en el área de ciberseguridad.

La capacitación forma parte de las iniciativas de formación continua impulsadas para fortalecer las capacidades técnicas del personal y promover prácticas que permitan identificar riesgos, prevenir posibles incidentes informáticos y mejorar la protección de los sistemas tecnológicos.