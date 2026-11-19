La Gerencia General de Protección y Seguridad Portuaria de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) inició la Jornada Técnica de Estandarización de Protocolos y Formatos de Inspección, una iniciativa que busca unificar criterios de evaluación y fortalecer las medidas preventivas en las terminales marítimas administradas por la institución.

El despliegue comenzó en el Puerto de Guanta, estado Anzoátegui, y está previsto que se extienda progresivamente al resto de las instalaciones portuarias del país, con el propósito de establecer procedimientos comunes de inspección, conforme a las disposiciones de seguridad contempladas en los convenios y normativas vigente.

Como parte de esta programación, reseñada en redes sociales, se desarrolló una jornada técnica en la Terminal Marítima, centrada en la estandarización de los protocolos de inspección de equipos de izamiento, con la participación de personal técnico, inspectores de seguridad y operadores de maquinaria.

La actividad estuvo a cargo de Elizabeth Patiño, jefa de la División de Seguridad Laboral y Ambiente de la Sede Central, quien orientó el espacio formativo en el que participaron 15 trabajadores.

Durante la capacitación se abordaron aspectos relacionados con el cumplimiento de las disposiciones internacionales y los procedimientos de seguridad aplicables a las operaciones portuarias.

De acuerdo con la información difundida por Bolipuertos en sus redes sociales, estas actividades están dirigidas a consolidar una cultura de prevención y reforzar las capacidades del personal encargado de las labores de inspección y supervisión. En ese sentido, la institución destacó que la jornada permitirá avanzar en la unificación de criterios técnicos para las distintas terminales.