La Central Obrera Boliviana (COB) ultima detalles organizativos para iniciar el próximo lunes, 30 de noviembre, un paro nacional por tiempo indefinido y diversas movilizaciones en rechazo al incremento del precio del diésel a 20,57 bolivianos por litro (unos 1,86 dólares), tras haber pasado esta semana desde los 17,95 bolivianos (alrededor de 1,63 dólares).

El dirigente Lucio Gómez informó que la medida de presión —que incluye marchas para exigir al Gobierno la derogación del Decreto 5716 sobre el combustible— fue aprobada en un Consejo Ampliado Nacional con la participación de sindicatos y del sector Transporte Libre.

Según Gómez, la disposición del Ejecutivo golpea las tarifas del transporte urbano y perjudica a la población al encarecer los productos de la canasta básica alimentaria. El dirigente subrayó que la COB agrupa a más de 60 organizaciones de obreros, campesinos y sectores populares, y recalcó en declaraciones difundidas por la Red televisiva Uno que la protesta responde a demandas sociales y laborales, y no a intereses político-partidarios.

A los reclamos por el carburante se sumó la denuncia de Gómez y otros representantes de la Central sobre el deterioro de las carreteras del país, una situación que —advirtieron— provoca daños en las unidades del transporte interdepartamental.

El respaldo a la convocatoria se amplía en distintos frentes: el representante ejecutivo nacional de Transporte Libre, Limbert Tancara, señaló que el sector se sumará a las protestas de la COB el 30 de este mes ante el impacto del alza en la economía de los transportistas y sus familias, mientras que las seis federaciones del Trópico de Cochabamba también confirmaron su participación en la marcha.

Estas nuevas medidas se anuncian luego de que, a lo largo del mes, se registraran protestas de maestros contra el proyecto de descentralización de los institutos tecnológicos en el sector educativo, movilizaciones que fueron dispersadas por la policía en puntos como la zona del Obelisco, en La Paz, y en otros departamentos, donde también se reportaron arrestos de manifestantes.