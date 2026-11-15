El incidente ocurrió frente a la estación de servicio La Continental y afectó a cinco vehículos que se encontraban en el lugar. Foto de Redes sociales.
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Bomberos controlaron incendio en depósito de la avenida Sucre

Siniestro nocturno afectó cinco vehículos en un espacio de 700 metros cuadrados

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Un incendio se registró la noche del sábado en un depósito de 700 metros cuadrados ubicado en la avenida Sucre, parroquia Sucre del municipio Libertador. El incidente ocurrió frente a la estación de servicio La Continental y afectó a cinco vehículos que se encontraban en el lugar.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al sitio y ejecutaron maniobras de combate para controlar y extinguir las llamas. Para coordinar la administración de los recursos e investigaciones del caso, la institución activó el puesto de comando denominado «Cupida».

El operativo contó con la presencia del primer general nacional de Bomberos, Juan Carlos González Rodríguez; el jefe de Gabinete de Seguridad y Defensa, Elvis Santis Martínez; y el jefe del área de operaciones, Rafael Galindo. Funcionarios de Protección Civil y de la Policía Nacional Bolivariana brindaron apoyo en el resguardo y control de la zona.

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