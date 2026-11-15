Bomberos controlaron incendio en depósito de la avenida Sucre

Un incendio se registró la noche del sábado en un depósito de 700 metros cuadrados ubicado en la avenida Sucre, parroquia Sucre del municipio Libertador. El incidente ocurrió frente a la estación de servicio La Continental y afectó a cinco vehículos que se encontraban en el lugar.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al sitio y ejecutaron maniobras de combate para controlar y extinguir las llamas. Para coordinar la administración de los recursos e investigaciones del caso, la institución activó el puesto de comando denominado «Cupida».

El operativo contó con la presencia del primer general nacional de Bomberos, Juan Carlos González Rodríguez; el jefe de Gabinete de Seguridad y Defensa, Elvis Santis Martínez; y el jefe del área de operaciones, Rafael Galindo. Funcionarios de Protección Civil y de la Policía Nacional Bolivariana brindaron apoyo en el resguardo y control de la zona.