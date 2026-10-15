Brasil reduce a 40 horas semanales la jornada laboral

En una decisión legislativa de alcance histórico, el Senado de Brasil aprobó por aplastante mayoría la enmienda constitucional que reduce la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, marcando el fin definitivo del esquema de trabajo de «6 por 1» para establecer una semana laboral de cinco días de trabajo por dos de descanso, sin ningún tipo de reducción salarial.

La medida, impulsada como una de las principales banderas sociales de la gestión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, representa una transformación profunda en el mercado de trabajo y en la calidad de vida de millones de familias brasileñas.

Lula da Silva: «Es una conquista histórica y Brasil está listo para más»

Tras la ratificación en el Congreso, el mandatario brasileño celebró el hito a través de sus canales oficiales, calificando el avance normativo como una victoria estructural para el bienestar de la población trabajadora.

«Es una conquista histórica para millones de trabajadores y trabajadoras, que ahora tendrán más tiempo para descansar, estar con la familia, cuidar de sí mismos y vivir. Brasil está listo para más», enfatizó el jefe de Estado.

La consolidación de esta reforma laboral no solo reconfigura los derechos laborales en el gigante suramericano, sino que redefine el debate público a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 25 de octubre:

Garantía del salario integral: La reforma impone la transición a los dos días consecutivos de descanso garantizado sin recortar los ingresos económicos de los trabajadores.

Impulso de la agenda social: El logro parlamentario fortalece la propuesta de gobierno de Lula da Silva en su aspiración a un nuevo mandato, posicionando la protección social y el equilibrio entre vida laboral y personal en el centro de la discusión nacional.

Respaldo institucional: La aprobación por amplia mayoría en el Senado refleja un consenso contundente sobre la necesidad de modernizar las condiciones de empleo en el país.