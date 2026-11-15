Brote de ébola en la RDC suma 11.254 casos y 5.505 fallecidos

El brote de ébola declarado hace seis meses en la República Democrática del Congo (RDC) acumula 11.254 casos confirmados y 5.505 fallecidos, informó este domingo 15 de noviembre la Organización Mundial de la Salud (OMS). La epidemia de la cepa Bundibugyo se extiende por 67 zonas de salud de ocho provincias.

El organismo sanitario registró entre 400 y 500 nuevos contagios semanales, con una tasa de letalidad nacional de 48,9%. Los niños representan más de una cuarta parte de los enfermos y un tercio de los decesos, falleciendo siete de cada 10 menores de cinco años diagnosticados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África reportaron que 80% de los casos ocurre fuera de vigilancia médica y 65% muere sin atención especializada. Además, la detección de contagios importados en Kenia y Nigeria evidencia el riesgo de propagación transfronteriza.

El conflicto armado obstaculiza el control epidemiológico tras contabilizarse más de 80 ataques contra instalaciones y trabajadores sanitarios desde el inicio del brote. A la muerte de 74 sanitarios contagiados se sumó el ataque del 6 de noviembre en Cantine-Aloya, provincia de Kivu del Norte, donde fallecieron 66 civiles, incluidos tres médicos.

Respuesta sanitaria y llamado financiero

La acción conjunta del Gobierno congoleño, la OMS y socios humanitarios redujo a la mitad los contagios semanales en Bunia, capital de Ituri. En seis meses la red diagnóstica pasó de dos a más de 20 laboratorios y se habilitaron 2.000 camas en 104 centros, logrando 3.054 pacientes recuperados.

Esta emergencia constituye la más letal de las 17 epidemias de ébola registradas en la historia de la RDC y amenaza con superar las 11.000 muertes ocurridas en África Occidental entre 2014 y 2016. Ante este escenario, la OMS solicitó financiación internacional flexible hasta 2027 para sostener la atención médica y alimentaria.