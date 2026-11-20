El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, oficializó este jueves su candidatura para competir por un tercer mandato consecutivo en las elecciones generales del próximo 28 de febrero de 2027 en medio de una operación militar en Haití, denuncias internacionales de abusos y una economía frágil.

Acompañado por su actual vicepresidente y compañero de fórmula, Félix Ulloa, el mandatario acudió a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San Salvador para registrar su postulación bajo la bandera del partido oficialista Nuevas Ideas, ante una concentración de miles de simpatizantes.

La candidatura se sustenta en la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2025, la cual eliminó los límites a la reelección presidencial consecutiva y extendió el período de gobierno a seis años.

Durante su discurso frente al ente electoral, Bukele defendió el marco institucional de su postulación al asegurar que en el país existen condiciones democráticas para la participación de todos los partidos políticos, frente a cuestionamientos de sectores opositores y organismos internacionales que han señalado concentración de poder y denuncias de abusos bajo el régimen de excepción.

“Vamos a hacer historia otra vez. El Salvador no va a volver al pasado”, declaró el mandatario, al tiempo que agregó que “ahora sí hay democracia y todos pueden participar”.

Cuestionamientos internacionales

Bukele llega a la contienda electoral con una aprobación cercana al 80%, sostenida principalmente por la reducción drástica de la violencia que atribuye a su política de seguridad. El Salvador, considerado durante años uno de los países más violentos del mundo fuera de una guerra abierta, ha visto caer el índice de homicidios bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y un grupo de expertos de las Naciones Unidas advierten que esa estrategia, basada en la suspensión de varias garantías constitucionales, ha generado detenciones masivas, torturas y muertes bajo custodia estatal.

Haití en el escenario electoral

En el plano internacional, el anuncio político se realiza en medio del despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), que inició una nueva etapa operativa enfocada en el desmantelamiento de bastiones criminales y el control de áreas estratégicas en la capital haitiana.

El contingente salvadoreño, integrado por más de 2.000 efectivos enviados tras la emboscada y desaparición de cuatro aerotécnicos militares el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, al noreste de la capital de Haití, ha retomado puntos clave como el estadio nacional Sylvio Cator, donde estableció una base de operaciones, la subcomisaría de Portail Léogâne y la central eléctrica local.

Mientras las autoridades salvadoreñas reiteran que el despliegue en territorio haitiano mantendrá su carácter operativo hasta lograr el rescate de los cuatro militares desaparecidos, el proceso electoral en El Salvador entra en su recta de definición formal de candidaturas de cara a los comicios de febrero de 2027, donde Bukele buscará extender su gestión al frente del Ejecutivo hasta 2033.