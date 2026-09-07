Cabello: acuerdos energéticos deberán ajustarse a los intereses del país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseveró sobre los recientes acuerdos energéticos entre el país y EEUU que, aunque representan una apertura comercial, el objetivo fundamental sigue siendo el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales.

Durante la rueda de prensa de la organización política, Cabello expresó que “una cosa es que una empresa tenga que venir a Venezuela y pasar una serie de trámites y no pueda hacerlo porque simplemente no pasó esos trámites, a que pudiera venir libremente sin ningún inconveniente”. Asimismo, ratificó que el país ha sido siempre un socio confiable para el mundo entero.

El vocero subrayó que las condiciones están dadas para que la inversión prevista “pueda ser manejada y trabajada de acuerdo a los intereses de Venezuela”. Acotó que “esperamos que más temprano que tarde Venezuela no tenga ningún tipo de sanción, ningún tipo de persecuciones ni bloqueo en ninguna parte del mundo y verán hasta donde llegará Venezuela con nuestros propios métodos”.

Apoyo institucional y renovación del Poder Judicial

En el ámbito institucional, Cabello reafirmó el pleno respaldo de la tolda roja a las actuaciones que adelanta el Poder Legislativo para la integración y renovación de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Destacó la solvencia democrática del parlamento y aseveró que “nosotros somos muy respetuosos; aquí hay unos compañeros de la Asamblea Nacional incluidos, tenemos mayoría y en buena línea, ninguno de estos diputados salió electo haciendo trampa ni nada, todos estos diputados del chavismo se ganaron su puesto y su responsabilidad en unas elecciones”.

Fustigó la falta de coherencia política en sectores de la oposición frente a la vía electoral, señalando que “la oposición es depende cómo se sienta de ánimo: un día llaman a elecciones y otro día dicen que no se debe votar ¡Ahí no hay dirección política!”. Respecto al método de trabajo en el parlamento, puntualizó que “nosotros somos muy respetuosos de las decisiones que toma la Asamblea Nacional, los acompañamos por esa mayoría, pero es un tema que depende de la Asamblea Nacional para la conformación del Comité de Postulaciones que ya en otras ocasiones ha funcionado sin ningún tipo de problema”.

Sostuvo que la ruta concluirá con la votación en el hemiciclo, al cual definió como “la única Asamblea Nacional existente electa, presidida por Jorge Rodríguez”, en estricto apego a las leyes.

Despliegue territorial, servicios y prevención por lluvias

El secretario general del Psuv señaló que la estructura política continúa desplegada en el país para abordar el tema del sistema eléctrico y las emergencias causadas por las precipitaciones. “El partido ha seguido desplegado con el tema eléctrico, con las lluvias y ahora hay que cuidarse hasta de unos huracanes”, expresó al referir ráfagas de viento en Monagas, Anzoátegui, Aragua, Caracas, Miranda, Yaracuy y Táchira.

Precisó que por el territorio nacional transitan las últimas ondas tropicales del año. “Vamos por la 47 y 48 que vienen ahí, supuestamente hasta ahí llegaba este año, pero lo más seguro es que quién sabe”, afirmó.

Añadió que la organización se sumará desde el miércoles a las labores de mantenimiento de los centros educativos previo al regreso a clases. “Hemos dado una instrucción al Psuv que, en todos los colegios de Venezuela, el partido y la juventud hagan acto de presencia para ayudar en el mantenimiento, en el acondicionamiento de los colegios”, manifestó, destacando que se incorporará la prevención ante sismos y desastres naturales.

Preparación organizativa y movilización electoral

Durante la jornada de la Dirección Nacional, el vocero sostuvo que la estructura política se encuentra movilizada y preparada para cualquier proceso comicial. “Si al partido le dicen que las elecciones son mañana, nos vamos a unas elecciones mañana, porque tenemos presencia en todo el territorio nacional”, afirmó.

Cuestionó la postura de sectores opositores ante la vía de las urnas, manifestando que “quienes hoy piden elecciones, cuando los llaman a elecciones dicen que no están listos o dicen que no van a participar, porque en el fondo ellos no quieren ni respetan las elecciones”. Añadió que “cuando la oposición gana ellos reconocen, y cuando pierden no reconocen a nadie, y cuando ganaron entonces desde la Asamblea Nacional querían destituir al presidente de la República, atribuyéndose tareas que no tienen ni constitucional ni políticamente”.

Enfatizó la disposición del chavismo ante futuros eventos electorales al aseverar que “el día que sean las elecciones, ahí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela para ganar; no nos gusta la medalla de plata en las elecciones, nos organizamos para ganar y el día que eso sea, este partido estará como un solo bloque unido para apoyar la decisión del Pueblo”. Instó a reforzar la presencia en las calles y citó una reflexión de Mario Benedetti sobre la importancia del contacto directo frente al ámbito digital.

Aniversario de la juventud, consulta popular y producción petrolera

Cabello anunció que el próximo 12 de septiembre acompañarán en las calles a la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en la celebración de sus 18 años de fundación. Asimismo, informó que las estructuras de los movimientos sociales iniciarán reuniones semanales de trabajo, comenzando con el sector de las mujeres.

Reiteró el despliegue para la Consulta Popular Nacional del 18 de octubre, enfatizando que está abierta a toda la ciudadanía sin distinción de posición política. “Nosotros invitamos a que se sumen. Este país es de todos los venezolanos y las venezolanas, y no tenemos ningún tipo de distinción”, expresó, valorando la organización de los sancochos comunitarios en las localidades.

Al referirse al debate público, cuestionó las críticas opositoras hacia el acuerdo de 25 años y más de 100.000 millones de dólares de inversión firmado con EEUU. “Busca en redes sociales lo que ellos declaraban hace diez meses (…) Ahora que se firma un acuerdo por 25 años, con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, no les parece bien”, señaló. Recordó que el país posee la principal reserva mundial de crudo y que el incremento de la producción requiere inversión, concluyendo que “Venezuela tiene hoy un acuerdo que comienza a desarrollarse. Vendrán los inversionistas y nuestro país va a comenzar a recibir los beneficios”.