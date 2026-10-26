Cabello: El diálogo está sustentado en el cumplimiento de acuerdos

Este lunes, durante la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela , (Psuv), el secretario general de dicha tolda política, Diosdado Cabello, recordó que desde antes del golpe de Estado de 2002 hubo intentos de diálogo con sectores de la oposición, «pero que siempre ellos terminaban rompiendo los acuerdos»

Al ser consultado sobre el actual proceso de diálogo con representantes de la Asamblea de 2015, dijo: «este intento de ahora, que ya lleva tres jornadas con resultados ya vistos, pues como tal, ellos pidieron algunas cosas, nosotros pusimos en la mesa otras cosas; por ejemplo, han surgido otras propuestas y se ha dicho: No, mira, esa propuesta será revisada después que sean cumplidas las planteadas».

Sostuvo que el actual proceso de la reforma judicial, se desprendió de la solicitud hecha por la presidenta Delcy Rodríguez durante la apertura del año judicial. «Fue público, notorio y comunicacional. Nosotros aplaudimos que ese sea uno de los temas que se está desarrollando en la mesa porque fue una propuesta en realidad nuestra, nuestra, hecha por la presidenta, basada pues en una serie de elementos».

Igualmente, dijo con respecto a la recuperación de los activos de Venezuela en el exterior: «Ya se están haciendo las diligencias. Hay comisiones que están trabajando ese tema donde hay que trabajarlo».

Otro acuerdo establecido es el relacionado con los afectados por los terremotos. «Efectivamente, nosotros no hemos despegado de ahí. Algunos sectores de la oposición piden el tema de las garantías políticas, pero solo para ellos. Las garantías políticas tienen que ser para todos, porque no puede haber garantía política para que sigan quemando gente, ¿ves? Para que sigan poniendo guayas en la carretera, no».

En ese sentido, subrayó que «las garantías políticas deben cerrar el paso al fascismo, bloquearle el paso al fascismo. No puede haber lugar a expresiones de fascistas en ningún país del mundo, en ningún país del mundo».

Dijo que pareciera que los interlocutores de la actual mesa de diálogo parecieran tener mayor seriedad, ya que hasta ahora se ha cumplido con todos los acuerdos.