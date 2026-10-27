Cabello dijo que las relaciones con Brasil siempre han sido excelentes. Foto Con el Mazo
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Cabello: El pueblo de Brasil frenó el fascismo

Aseguró que Venezuela tiene excelentes relaciones con el país vecino y que siempre ha extendido la mano a los amigos

Aura Torrealba
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El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, envió sus felicitaciones al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien resultó ganador en las elecciones celebradas este domingo. «Un reconocimiento a ese pueblo que tuvo la clarinada de entender que lo que venía era el fascismo y lo paró en seco votando», aseguró.

«Entendiendo que el fascismo no es la opción, no es ni será nunca en ninguna parte del mundo la opción. Así que un reconocimiento que le ha dado un ejemplo al mundo. Lo está dando Brasil en este momento y nosotros nos sentimos también muy contentos y orgullosos de esta gran victoria», puntualizó.

Indicó que Venezuela tiene excelentes relaciones con Brasil. «Inclusive en cualquier peor momento que se pueda pensar, siempre ha habido un canal. Siempre. Y ahora viene un segundo periodo del presidente Lula da Silva y, bueno, Venezuela siempre ha estado dispuesta a tender la mano a los amigos, siempre».

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