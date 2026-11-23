El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó este lunes durante la habitual rueda de prensa de la tolda roja que la cuarta jornada de diálogo —prevista inicialmente para culminar el pasado viernes— se extendió de mutuo acuerdo hasta hoy para revisar los temas de agenda, el cumplimiento de las tareas asignadas y las conclusiones de los avances obtenidos.

«Entiendo que lo que están es revisando todos los temas de agenda, el cumplimiento de las tareas encomendadas y sacando las conclusiones de lo que hasta ahora se ha venido avanzando. Creo que sin duda eso abre una puerta distinta a la confrontación de algunos sectores», afirmó Cabello.

Aseguró que los temas que se están discutiendo son los propuestos desde el Gobierno y recordó que fue la presidenta quien propuso la reforma del Poder Judicial.

El dirigente ratificó el respaldo del partido a la delegación encabezada por Jorge Rodríguez e integrada por Jorge Arreaza, Pedro Infante, América Pérez, Génesis y la profesora Ana María San Juan. «Nos sentimos ahí, no solo representados, en verdad, sino sentimos que ahí se están discutiendo las cosas que nosotros queremos que se discutan y de la forma», subrayó, añadiendo que «confiamos plenamente en lo que están haciendo los compañeros».

Asimismo, resaltó la incorporación de temas de Estado en la mesa de conversaciones, haciendo especial énfasis en la transformación del Poder Judicial: «Recordemos que dijo nuestra presidenta ya en el TSJ, cuando le tocó ir a principio de año: pedimos una reforma del sistema judicial, a fondo dijo ella. Cuando vemos que eso está incluido ahí, es la agenda que nosotros hemos venido planteando».

Firme ante Guayana

Al referirse al diferendo territorial con Guyana, Cabello cuestionó la negativa de Georgetown a mantener conversaciones bilaterales y reiteró que Venezuela solo reconoce el entendimiento cara a cara entre ambas naciones.

«Tiene que sentarse, tú verás que tendrá que sentarse algún día, porque nosotros no reconocemos nada que no tenga que ver con una relación directa. ¿Y cómo lo resuelve? Así, con un papelito de ahí lejos, no, eso no es así», sentenció.

Finalmente, recordó que la cercanía geográfica obliga a ambas partes a buscar una salida negociada: «No es que nosotros vivamos en el continente asiático y ellos vivan en otro continente; aquí, en Sudamérica, somos vecinos de todos los días. Sí al diálogo, siempre, sí al diálogo, con argumentos. Lo que pasa es que cuando tú no tienes argumentos, te tienes que valer de otras cosas. Los argumentos los tenemos nosotros».