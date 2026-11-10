Cabello: Hugo Chávez empoderó a la mujer venezolana desde el primer instante

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, afirmó que el Comandante Hugo Chávez empoderó a la mujer venezolana desde el primer instante, destacando su capacidad para afrontar los distintos problemas en la sociedad.

“Si a un sector empoderó el Comandante Chávez, desde un primer instante, fue a la muer venezolana; pero también a muchos sectores, afrodescendientes, de los pueblos originarios y aquellos con un algún problema de discapacidad”, recordó Cabello, al tiempo que resaltó que también les dio voz y voto a los que no tenían voz.

Durante la Gran Marcha por el mes violeta y en contra de la violencia hacia la mujer, realizada en el sector centro de San Félix, parroquia Simón Bolívar del municipio Caroní en el estado Bolívar, Cabello recordó los efectos producidos por las sanciones y el bloqueo sobre la población femenina.

El dirigente sostuvo que las medidas coercitivas impactaron de forma directa el entorno familiar. Asimismo, enfatizó el acceso al derecho a la educación garantizado a la ciudadanía a través de las misiones formativas impulsadas por la Revolución Bolivariana.

Organización comunal y proyectos en Chirica

Por otra parte, Cabello ratificó que la consigna “Comuna o Nada” representa la capacidad del pueblo para decidir, planificar y ejecutar obras. Destacó que el poder popular demuestra eficiencia y transparencia en la rendición de los recursos asignados para la ejecución de proyectos socioproductivos.

En ese sentido, resaltó el rol vanguardista de las mujeres y la participación de la juventud de cara a la próxima Consulta Nacional de la Juventud, destacando la rehabilitación de más de 1.400 canchas deportivas en trabajo conjunto con la Guardia del Pueblo, gobernaciones y alcaldías.

Finalmente, durante una jornada de trabajo con las comunas del sector Chirica, el secretario general del Psuv asumió el compromiso de dotar a la comunidad con cámaras de seguridad y gestionar la ejecución de un pozo de agua potable.