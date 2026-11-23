El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, abordó este lunes el alcance de la libertad de expresión durante la rueda de prensa semanal de la organización política, señalando que este derecho pertenece a la ciudadanía y conlleva responsabilidad legal sobre los contenidos difundidos.

«El tema de la libertad de expresión, interpretado como lo interpretaron siempre los dueños de los medios de comunicación, que en el fondo son empresarios, es una aberración», declaró Cabello. Según el dirigente, sectores empresariales asumieron históricamente este principio como un privilegio exclusivo derivado de la propiedad de periódicos, radios o televisoras, a lo que contrapuso: «No, no, la libertad de expresión es del ciudadano, es de la persona».

Destacó que la Constitución vigente incorporó garantías adicionales que generaron resistencia en ciertos sectores. «Esta Constitución, además de la libertad de expresión, agregó un derecho adicional, que es la información veraz y oportuna. Y el derecho a réplica. Eso no le gustó a muchos aquí, porque dijeron, no, la libertad de expresión es mía, porque yo soy el que tiene la televisora. No, es la libertad de extorsión. Es lo que ellos querían manejar», afirmó.

En su intervención, Cabello vinculó el ejercicio informativo con la obligación de responder por los daños derivados de datos falsos o tergiversados: «Con la libertad de expresión y con la información veraz, viene directamente a consecuencia de eso la responsabilidad de quien diga o haga algo en contra de alguien, o de una información errada, malintencionada, o con intenciones, segundas intenciones o terceras intenciones».

Alertó sobre el uso de las redes sociales

El dirigente también extendió sus señalamientos al entorno digital actual, advirtiendo sobre la falta de rectificación ante noticias falsas: «con la fiebre de las redes sociales, es la inmediatez, todo así, y nadie asume responsabilidad de nada, de nada. La gente se desentiende de las informaciones de una manera muy rápida, con otra mentira normalmente. O sea, una mentira escandalosa es tapada con una mentira más escandalosa, para que nadie se acuerde».

Finalmente, Cabello sostuvo que en décadas pasadas las plantas televisivas ejercieron presión política directa sobre las instituciones del país, haciendo referencia al proceso electoral de 1993: «Aquí históricamente usaron esos medios los que se creían dueños, que todavía la gran mayoría siguen siendo dueños de esos medios. Utilizaron esas televisoras para chantajear al Estado. Mira, ustedes no habían nacido, pero aquí decidieron en un canal de televisión quién era el presidente de Venezuela. En el año 93 fueron esas elecciones».