Cabello: los que apuestan al desastre eléctrico se llevarán una gran sorpresa

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó este lunes en rueda de prensa el compromiso asumido por los equipos y la militancia de la tolda política. Estos se han desplegado en el territorio nacional de «manera extraordinaria» con la finalidad de concientizar sobre el uso racional de la energía eléctrica, en un contexto en el que el fenómeno del «Súper Niño» afecta a la región, aseveró.

Precisó que el lema institucional es «Cuida la energía, enciende la vida», el cual ya se divulga en diversas comunidades. «El partido sale a la calle a acompañar el tremendo esfuerzo que está haciendo el Gobierno nacional para la atención y solución del problema. Hablar con la gente, escuchar a la gente; porque no es que nosotros llegamos, el partido sale y no se escucha a la gente, no. Tenemos que escucharla», precisó.

Cabello indicó que una de las solicitudes realizadas al sector empresarial es que las industrias con capacidad para generar su propia energía lo hagan, medida frente a la cual se ha logrado sensibilizar al sector.

«Los que apuestan al desastre se van a llevar una gran sorpresa, y mucho de esto tiene que ver con la gran conciencia del pueblo de Venezuela; un pueblo consciente que sabe lo que debe hacer», resaltó.

Especificó que con el operativo casa por casa, para concientizar, se han visitado más de 350 hogares. Además, han realizado más de 4500 asambleas en todo el país, las cuales les han permitido escuchar los problemas, propuestas y denuncias de las comunidades ante la crisis climática.

“Escuchando lo que el pueblo dice, tomando nota, revisando; y ahí, bueno, los resultados ya han comenzado a verse en algunos sitios, de sugerencias que hace el pueblo”, enfatizó Cabello.

Puntualizó además que hay quienes señalan que «el Estado quiere que los industriales le resuelvan su problema, que los centros comerciales le resuelvan su problema». Ante ello aclaró: «No, eso no es un problema del Estado nada más, es un problema de los venezolanos y de las venezolanas».

Respecto a las denominadas granjas de criptomonedas, se refirió a un caso particular del estado Aragua, donde estas fueron denunciadas por el poder popular, recordando que allí el uso de la energía eléctrica para tal fin está prohibido: «Estás consumiendo la energía eléctrica que les hace falta a todos los venezolanos y las venezolanas. El mismo pueblo informa y se toman las decisiones para redistribuir la carga como corresponde».

Recordó que, pese a la campaña de concientización, la semana pasada se registró el pico más alto de consumo en el territorio nacional. Detalló que en Aragua se detectó que, aunque algunas empresas no estaban laborando, «las luces las tenían prendidas».

«Bien bueno escuchar a la gente, porque fue la misma gente la que lo dijo; se tomaron las decisiones y ya comenzó a distribuirse la carga como corresponde», concluyó.