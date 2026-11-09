Cabello sobre presuntos nexos opositores con el narcotráfico: «Ahí no hay hueso sano»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró durante la rueda de prensa de este lunes que su organización ha denunciado durante años el involucramiento de sectores de la oposición en operaciones de lavado de dinero y sus posibles nexos con recursos provenientes del narcotráfico.

Dicho señalamiento lo realizó al ser consultado sobre informaciones publicadas recientemente en redes sociales. Al respecto, Cabello enfatizó que desde hace tiempo la tolda política viene alertando sobre los presuntos mecanismos empleados para movilizar capitales de origen ilícito.

«¿Cuánto tiempo llevamos nosotros diciendo esto? Inclusive dijimos que cuando saliera en The New York Times, ahí sí lo iban a creer. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas fruterías de las que yo hablaba? (…) Por ahí vienen las cosas, que eran las formas con las que ellos bajaban dinero a su gente. Dinero del narcotráfico, dinero del narcotráfico. «¡Ahí no hay hueso sano!», sentenció.

Asimismo, subrayó que por los momentos debe mantener reserva: «Como eso está en investigación, yo no puedo abrir la boca», manifestó.

«Años tenemos diciendo eso y hemos presentado pruebas. Que se hagan las investigaciones que haya que hacer. En la medida que podamos aportar, aportaremos información», concluyó.