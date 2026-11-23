El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, respaldó este lunes de manera categórica el debate abierto en torno a la reforma de la Ley contra el Odio durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja, señalando que la discusión expone a quienes históricamente han promovido la violencia política y se niegan a asumir responsabilidades legales.

«Mira, es bien bueno que se haya generado un debate sobre el tema de la Ley contra el Odio. Bien bueno, porque eso pone las cosas en su justo lugar», sentenció Cabello, emplazando directamente a los sectores radicales opositores por hechos de violencia pasados: «Yo quisiera ver qué dicen estos señores de la oposición cuando la gente nuestra les dice: «¿Se acuerdan cuando quemaron vivos seres humanos? ¿Quién de ustedes dijo algo? ¿Dónde está la nota, el comunicado de tu partido condenando esos hechos?».

El dirigente lamentó no formar parte del Parlamento para confrontar directamente los argumentos adversos y desestimó las críticas que califican la ley como un instrumento de persecución. «No, tú puedes odiar, sí. El problema es cuando con tu odio le haces daño a otros. Ese es el problema. Cuando tú dices cosas y haces cosas que le causan daño a los demás», afirmó.

En esa línea, equiparó el rechazo a las sanciones de esta normativa con la impunidad que reclaman sectores mediáticos frente a la desinformación: «Tienes derecho, todo el derecho a informar, pero lo que tú digas forma parte de tu responsabilidad. Entonces ellos no quieren que haya responsabilidad porque prefieren, pues, eso, el palangrismo. Igual aquí, los odiadores no quieren que se aplique nada».

Cabello fue enfático al comparar esta postura con la negación de cualquier marco punitivo: «Por ejemplo, los que asesinan a una persona, en el fondo dicen: no, no deberían sancionar a nadie porque asesinó a una persona. Los que roban a otra persona: no, ¿y por qué me van a sancionar a mí? Los traficantes de droga: no, ¿y por qué va a haber ley contra las drogas? Están huyendo hacia adelante».

Hubo campañas de exclusión

Durante su intervención, el secretario general del PSUV denunció que la oposición ha hecho política desde la intolerancia contra instituciones y sectores vulnerables —incluyendo mujeres, personas con neurodiversidad, pueblos originarios, afrodescendientes, la comunidad sexodiversa y los sectores populares—. «Porque si a alguien ellos odian, es a los humildes, los humildes que levantaron la bandera y votaron por Hugo Chávez», sostuvo.

Asimismo, calificó como expresiones de odio las propuestas de reducir el rol social del Estado y mercantilizar servicios básicos: «Cuando tú llegas y dices privatizar la salud, tú estás dando espacio es para que los que pagan la salud, los que tengan plata con que pagar, sean los únicos que se atiendan. El pobre no tiene derecho, el humilde no tiene derecho porque no tiene plata para pagar. Y eso es odio. En verdad, eso es odio contra el pueblo».

Rechazo a las sanciones

Cabello defendió la agenda internacional desplegada por el Ejecutivo nacional como parte del proceso de recuperación económica del país, resaltando las atribuciones constitucionales de la jefatura de Estado.

«La política exterior, según esta Constitución, la ejerce la Presidencia de la República. Quien esté en la Presidencia, y la Presidenta se ha reunido, y cuando sale y va a hablar, va a hablar por el pueblo de Venezuela, abriendo puertas que estaban cerradas», puntualizó.

Recordó la exigencia presidencial del cese de las medidas coercitivas y cuestionó el silencio actual de quienes las promovieron: «La presidenta en estos días dijo que ya bastaba de sanciones y de bloqueos. Lo dijo en el acto de los estudiantes. Lo repitió. Aquellos que pedían sanciones y bloqueos no han vuelto a hablar de eso (…) Venezuela sigue sancionada, Venezuela sigue bloqueada aún, y eso es lo que estamos haciendo, reuniéndonos con el que tengamos que reunirnos, siempre en el marco del respeto, siempre en el marco de los intereses comunes, pues, los intereses mutuos de los países, pero también de la región».

Durante la rueda de prensa el secretario general del Psuv, abordó diversos temas.