Cabo Verde celebra elecciones presidenciales con seis candidatos

Cabo Verde celebra este domingo 15 de noviembre sus elecciones presidenciales para definir la jefatura del Estado bajo un sistema semipresidencialista. Un total de 419.448 electores están convocados a sufragar en las 1.302 mesas de votación habilitadas tanto en el territorio nacional como en el extranjero, informaron las autoridades electorales.

El actual presidente, José Maria Neves, encabeza las preferencias en busca de un segundo mandato de cinco años respaldado por el gobernante Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde. El mandatario compite frente a otros cinco aspirantes en una nación reconocida internacionalmente por su estabilidad democrática y sus transiciones de poder, informaron medios locales.

La exministra de Justicia Joana Rosa se convierte en la primera mujer candidata a la Presidencia desde la independencia nacional en 1975. Respaldada por el opositor Movimiento para la Democracia, Rosa centró su campaña en exigir un equilibrio constitucional de poderes y frenar el éxodo juvenil.

Observación internacional y retos económicos

Los comicios cuentan con la supervisión de más de 150 observadores internacionales pertenecientes a la Unión Africana, la Cedeao y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Las autoridades electorales destacaron la importancia de garantizar una jornada pacífica frente a los desafíos socioeconómicos que enfrenta el archipiélago atlántico.

Entre las principales preocupaciones de la población figuran el costo de la vida, los precios de los combustibles y la falta de empleo juvenil. Para responder a estas demandas, los candidatos han prometido impulsar la conectividad interinsular y diversificar la economía basada en los servicios turísticos.