El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, se reunirá la próxima semana en Brasil con su homólogo, Mauro Vieira, durante la que será su primera visita al país vecino desde que fue nombrado, informó este lunes el Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores.

El encuentro entre los jefes diplomáticos de los dos países se celebrará el 30 de noviembre en Brasilia, según un comunicado, según reseñaron agencias.

La visita de Blanco, nombrado canciller hace menos de un mes, refuerza la aproximación entre ambos países.

Hace dos semanas, durante la cumbre climática de la ONU en Turquía, Lula y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sellaron el compromiso de restablecer sus relaciones bilaterales «al más alto nivel».

Durante ese encuentro, ambos mandatarios expresaron su voluntad de negociar medidas comerciales y de ampliar oportunidades de cooperación en sectores como el energético.

Cabe recordar que el 3 de enero, Lula condenó los bombardeos de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, calificando la acción como una violación grave al derecho internacional y a la soberanía venezolana.

Ese mismo día sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez para conocer la situación sobre el terreno y convocó una reunión ministerial de emergencia en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), aunque el encuentro cerró sin consenso debido a las posturas divergentes de otros gobiernos de la región.