Cantv destaca expansión de la fibra óptica en la Ciged 2026

Cantv participó en la I Cumbre Internacional de Gerencia Pública y Economía Digital (Ciged) Venezuela 2026, donde presentó los avances en la modernización de sus servicios de telecomunicaciones mediante la expansión de la fibra óptica.

El evento, que se realizó en Caracas, Maracay y Valencia, incluyó conferencias sobre gobernanza digital, aplicación de la inteligencia artificial en la gestión pública y empresarial, comunicación pública, infraestructura tecnológica, formación de talento humano y optimización de procesos.

Por su parte, el presidente del comité organizado de la Ciged 2026, Eric Beni Flores, destacó la participación de Cantv y señaló que la tecnología es clave para agilizar la gestión gubernamental y mejorar la atención social.

Asimismo, María García Pizarro, secretaria general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas de España, valoró el encuentro como un espacio para impulsar la gobernanza y el desarrollo social.

Pizarro resaltó la importancia de las telecomunicaciones para favorecer la confianza, la transparencia y la integración ciudadana.

La participación de la empresa de telecomunicaciones Cantv en este encuentro permitió compartir experiencias sobre la modernización de las telecomunicaciones y su aporte a la transformación digital de los servicios públicos.