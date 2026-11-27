Familias, comercios e instituciones públicas del urbanismo OPPPE 49, conocido como Las Pilitas I y II, ubicado en la parroquia Santa Teresa de Caracas, ya disfrutan de los servicios Aba Ultra, Aba TV GO y Telefonía IP, como parte de las acciones de modernización que desarrolla la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) en el marco del Plan Venezuela Renace.

Según información publicada en redes sociales, el abordaje fue liderado por el presidente de Cantv, Iván Rafael Hernández Dala, quien, acompañado por autoridades de la empresa, realizó un recorrido por el sector para verificar el funcionamiento de los servicios y conocer sus beneficios para la comunidad.

Asimismo, durante el encuentro se fortaleció la vinculación directa con las comunidades organizadas mediante la conformación de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones (MTT) «Bicentenaria». Esta instancia del Poder Popular permitirá gestionar de manera articulada con Cantv el mantenimiento, la expansión y el resguardo de las redes en la parroquia Santa Teresa.

En este espacio también se entregaron certificados de saberes a voceros comunitarios que culminaron los talleres de formación impartidos por la empresa.

Esta iniciativa forma parte de los lineamientos del Plan Venezuela Renace, impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez, con el objetivo de garantizar el acceso a conectividad de alta velocidad y fortalecer el bienestar social de la población.