Capturan a coautor de asesinato de ingeniero químico

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de un menor de 17 años, sindicado de ser el coautor del asesinato del ingeniero químico Jonathan Alexander Villanueva Rojas (39), cuyo cadáver fue hallado el pasado 27 de septiembre en un canal de aguas servidas de la colonia indígena Parque Valencia, parroquia urbana Rafael Urdaneta del estado Carabobo, tras encontrarse desaparecido 13 días al momento del hallazgo.

Así lo informó el director del Cicpc, Douglas Rico, en su cuenta en Instagram.

Las investigaciones del cuerpo policial determinaron que el detenido, junto a otro menor, también de 17 años, valiéndose de la relación de confianza que mantenían con la víctima, a quien le vendían divisas en pequeñas cantidades de manera habitual, lo citaron mediante engaños sobre una nueva negociación; sin embargo, la intención era despojarlo de su teléfono celular marca iPhone y de su motocicleta marca Empire Keeway, modelo EK Express 150.

Una vez en el lugar, los agresores le infligieron una herida mortal en la región craneal con un tipo de machete. Posteriormente, maniataron el cadáver, lo envolvieron en una sábana y lo trasladaron a bordo de una carretilla de mano hasta la canaleta de aguas servidas, donde lo arrojaron.

Al momento de su captura, el joven tenía en su poder el teléfono iPhone 13 perteneciente a la víctima, continuando el trabajo de investigación para capturar al segundo homicida.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.