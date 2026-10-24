Carabobo estudia proyecto para automatizar historias clínicas del Sistema de Salud Público

Carabobo estudia un proyecto para automatizar las historias clínicas de los pacientes del Sistema de Salud Público que permitirá de manera inmediata conocer su estatus al ingresar a un centro médico y abordarlo de forma eficiente.

Así lo informó el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, durante el XXXVII Congreso Venezolano de Cirugía y XI Congreso Internacional «Dr Mario Arcia Salazar» que se realiza en el Hotel Hesperia de Valencia.

El mandatario regional enfatizó que el programa permitirá contar con una gran base de datos con toda la información de los pacientes al ingresar a cualquier nosocomio.

“En este Congreso hemos logrado coincidir con una empresa que automatiza toda la información de las historias médicas de los pacientes. Por lo tanto, permitirá que en el servicio salud público en el estado, incorpore a sus pacientes a una gran base de datos con toda su información, para que en cualquier hospital del estado antes de ingresar un paciente nosotros podamos saber a qué es alérgico, cuáles son las patologías que ha sufrido, los médicos que lo han tratado, los hospitales donde se ha tratado, el tipo de medicamentos que se le ha suministrado”, explicó.

Afirmó que durante el congreso han podido observar equipos médicos necesarios para la modernización de las nuevas áreas de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

«Esto lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Salud», apuntó.

En el foro participan más de 70 marcas, 80 invitados nacionales y 20 internacionales.

El evento es un espacio donde converge la innovación tecnológica, la comunidad médica y se aportan soluciones que impulsan la optimización quirúrgica en todo el país.