Caracas albergará la tercera edición del IA TechDay

El Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding en Caracas será sede este sábado 14 de noviembre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., de la tercera edición del IA TechDay, un encuentro de inteligencia artificial y negocios organizado por Intezia y producido por The Branding Show. El evento está dirigido a dueños de empresa, directivos y gerentes, bajo la premisa de que la inteligencia artificial permite automatizar procesos, optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa en organizaciones de cualquier tamaño.

La charla estelar de cierre estará a cargo de la dominicana Vilma Núñez, fundadora de Vilma.ai y rectora de American Business College, quien abordará cómo convertir esta tecnología en una ventaja competitiva para los negocios y el perfil profesional de los asistentes. Núñez cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y una trayectoria destacada como mentora y consultora en estrategias digitales y corporativas.

Agenda y trayectoria del evento tecnológico

La agenda incluye tres paneles y diversas ponencias con figuras del ámbito empresarial, académico y tecnológico, entre ellas Vero Ruiz del Vizo, el economista Asdrúbal Oliveros y representantes de IBM, Iesa, Ucab, Unimet y Ubii Pagos. Los temas abarcarán educación, finanzas, economía, marketing y redes sociales con inteligencia artificial, complementados con espacios de networking, feria de stands y demostraciones en vivo.

Desde su creación en 2024, el encuentro ha reunido a más de 6.000 asistentes en sus ediciones previas con la participación de destacadas corporaciones del país. “En 2024 nos preguntaban qué era la inteligencia artificial. Hoy nos preguntamos cómo ponerla a trabajar”, afirmó Jean Iovino, CEO de Intezia y organizador del evento junto a Alejandro Moreno. Las entradas se encuentran disponibles en las plataformas digitales oficiales.